A l'école des Vilains, on apprend à être le meilleur - enfin, le pire - méchant possible. Mais parfois, certains élèves n'arrivent pas à être assez méchant. C'est le cas de Colmillo Villalobos, un garçon loup-garou qui craint le noir, de son amie, Clara Malagente, une petite fille dotée d'un très mauvais caractère et de Merche Sarmiento, une étudiante toujours transie de froid. Quand leurs professeurs les mettent à l'épreuve, tous trois font faire tout leur possible pour atteindre les objectifs qu'on leur a fixés. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, d'autant plus qu'un certain Gary va tout faire pour mettre les trois compères sur le droit chemin. Qu'adviendra-t-il de nos héros ? Ou plutôt... de nos méchants en herbe !