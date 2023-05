Paris. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Découvrez Paris à votre rythme : le matin, dans le Marais ou le long des berges de la Seine ; l'après-midi, dans les musées ou aux Tuileries ; la nuit, lorsque s'illumine la Tour Eiffel ou sur le pont des Arts ; déambulations, haltes, rêveries... C'est aussi ça, Paris ! Dans Le Routard Paris, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (parcourir la ville à vélo, le long de la Seine ou du canal Saint-Martin, sans oublier de faire une croisière en bateau-mouche), des visites (prendre un bain de culture au musée d'Orsay ou découvrir la Bourse de commerce), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Paris hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.