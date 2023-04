Star Wars Légendes : La génèse des Jedi. Tome 1

Découvrez les origines de l'ordre Jedi ! Remontez plus de 25 000 années avant les débuts de la saga Skywalker, avant les sabres lasers, avant l'hyperespace et avant que les voies des Jedi se diffusent dans toute la Galaxie. Tout débute sur une planète mystérieuse où l'équilibre de la Force est sur le point d'être bouleversée à jamais ! Les séries Star Wars de la période 1991-2014 (publiés aux US par Dark Horse) sont proposées dans d'épais volumes qui s'intéressent à différentes époques de la Galaxie. Ici, avec La Légende des Jedi, c'est une nouvelle époque qui débute avec plusieurs mini-séries signées par le duo John Ostrander & Jan Duursema à qui l'on doit aussi la série Star Wars Legacy.