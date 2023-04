La magie de l'amour

Connectez-vous à l'énergie de l'amour L'amour est l'énergie vitale de notre existence. Grâce à la puissante guidance de cet oracle, guérissez vos blessures d'amour et apprenez à décrypter les messages de votre inconscient. Chaque carte vous invite à entamer votre travail d'exploration intérieure et à découvrir le sentiment d'amour sous toutes ses formes. Au nombre de quatre (gardienne de la Libération, de la guérison, de la voie du coeur et du renouveau lumineux), les gardiennes de l'amour vous guiderons en douceur sur votre chemin d'éveil.