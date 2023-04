Nouveau missel des 3 années. Dimanche et fêtes des trois années

Une nouvelle édition révisée et adaptée de ce Missel communautaire qui fête ses quasi 30 ans d'existence en 2023. Il s'agit d'un Missel complet des dimanches et fêtes , comportant les trois années liturgiques A, B et C. Avec la nouvelle traduction du Missel Romain et la nouvelle traduction liturgique. Pour chaque dimanche et fête, il donne l'ensemble des lectures et des textes, des proclamations, des prières... De nombreux index et tables permettent un repérage simple et efficace pour la prédication, la prière individuelle ou communautaire. Introductions et commentaires apportent à chacun la possibilité de préparer la messe, et de prier les textes du jour. Une section complète consacrée aux différents sacrements (baptême, réconciliation, sacrement des malades...) et moments de la vie chrétienne (communion des malades, prières pour la famille, accompagnement des mourants, veillées pour les défunts...), permettant de s'y préparer et de les vivre.