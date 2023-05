Toutes sortes de rêves

Henriette, Lucien, Manie, Pablo, Illa. Un archiviste, un enfant, une vieille dame. Et d'autres. Leurs vies et leurs rêves : parfois lumineux comme le soleil renouvelé du printemps, parfois sombres sous l'effet d'un monde dont la folie est patente. Ce récit-poème se fait l'écho de ceux qui, arpentant les rues des villes où ils s'aiment, se croisent et s'évitent, appréhendent le monde à mi-chemin entre désir, angoisse, fantasme et résistance. Quand le mouvement fait obstacle à l'immobilité ambiante, la réalité du quotidien se nourrit d'un imaginaire porteur de nouveaux horizons. Le thème du rêve traverse cette écriture hybride et propose au lecteur de parcourir les mots inventés par ces femmes et ces hommes tout aussi heureux que soucieux de vivre, malgré tout.