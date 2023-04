S.I.N. Tome 2 : On one condition

SERIE S I N Série de 3 titres /3 standalones : qui vous feront succomber au charme des frères Sharpe dans la nouvelle série romantique et sexy de 3 milliardaires, imaginée par K. Bromberg Les frères Sharpe, d'irrésistibles triplés multimillionnaires, héritent au décès de leur père de la compagnie familiale : la SHARPE INTERNATIONAL NETWORKS. (S I N) PITCH : Des années après s'être déchiré, un couple se voit offrir la chance de réparer les torts de son passé, à travers une opportunité de travail qui va le réunir. RESUME Le tome 2 de la romance des frères milliardaires, se situe dans une petite ville du Montana et, met en présence Ledger, l'ainé des frères Sharpe, le préféré du défunt père, censé reprendre la direction de la société, et Asher, jeune fille de la campagne élevée avec ses grands-parents fermiers. Entre passé et présent, une histoire intense entre deux personnages qui ont besoin d'apprendre du passé pour aller de l'avant. LE LIVRE : Issus de milieux différents -Ledger et Asher sont tombés amoureux. Mais lorsqu'ils ont tous deux eu 18 ans, Ledger n'est jamais revenu sur le lieu de villiagétaure où ils se sont rencontrés. Quinze ans plus tard, Ledger et ses frères à la tête de l'entreprise familiale, la Sharp Interntaional Network, sont en pourparlers , pour ouvrir un centre de villégiature à Cedar Hills, à une condition, que l'un des trois frères, passent deux mois sur place.