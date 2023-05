Affaire de coeur Tome 6 : Coeur en scène

Trois semaines. Cinq villes. Quinze cascades impossibles. Une émission de télé-réalité. Trevor Cross est entré en fanfare dans le quotidien de Reya Cabrera et en a disparu sans un bruit. Ils avaient juré de tout faire pour que leur relation fonctionne, mais la vie voyait les choses autrement. Après des années à courir après son rêve, Trev est enfin devenu la star de télé-réalité britannique. A présent, il a tout ce qu'il a toujours souhaité. Des femmes. L'argent. La célébrité. Mais rien de tout ça n'a d'importance puisqu'il n'a pas ce qui compte le plus : l'amour. Car aucune de ces choses ne lui fait ressentir la même chose que Reya. Il a un plan pour la reconquérir. Cependant, l'unique manière d'y parvenir est de la convaincre de partir en tournée avec lui. Reya est enlisée dans sa routine depuis longtemps, et l'opportunité de voyager en Europe ainsi que de jouer sa musique pour un nouveau public la ravit. Le problème ? Elle doit le faire avec le seul garçon qui lui a jamais brisé le coeur. Toutefois, il ne s'agit plus d'un garçon. Tandis qu'elle réapprend à le connaître, elle ne peut nier son respect pour l'homme qu'il est devenu. Chaque fois qu'elle est avec lui, son coeur gonfle comme un ballon sur le point d'exploser. Et elle ignore que les sentiments de Trev sont tout aussi tempétueux que les siens. Une chose est sûre : ces trois semaines ensemble, sur la route, les réuniront ou les briseront irrévocablement. #RomanceContemporaine #SecondeChance #FriendsToLovers #Célébrité