Les Défis cruciaux et les menaces immédiates vus par la CIA

2023 sera-t-elle l'année du basculement vers une guerre mondialisée ou un retour vers une paix fragile mais réelle ? Entre le conflit en Ukraine, l'isolement de la Russie, la révolution qui gronde en Iran, la Chine qui s'arme à la vitesse de la lumière et menace Taïwan d'une invasion imminente, les fonds sous-marins qui deviennent des sources de tension à cause de leurs ressources gazières ou pétrolifères, La CIA et la communauté du renseignement américain emmenées par Avril Haines et Joseph Burns passent le monde au scanner en révélant des informations sur les dangers qui nous cernent. L'information est désormais la meilleure arme en temps de guerre.