La guerre des Gaules. La véritable histoire

Cette libre adaptation de La Guerre des Gaules est le fruit d'une longue collaboration artistique entre Vincent Pompetti et Tarek, tous deux grands amateurs et connaisseurs de l'Antiquite . Les deux auteurs vous invitent a de couvrir le premier et le second volet de ce re cit fondateur re unis de sormais en un seul ouvrage de 160 pages au total. Ils relatent un moment unique de l'histoire qui a change le visage de l'ancien monde a tout jamais. Jules Ce sar devient le mai tre inconteste de la Gaule, la re gion la plus riche et la plus peuple e d'Europe. Espionnage, subversion, alliance politique, strate gie et propagande au service d'une cause et d'un homme : Rome et Ce sar ! Fiction et re alite , mythe et le gende se me lent pour cre er une bande dessine e qui permet de revivre une aventure exceptionnelle, mene e par un homme qui a marque l'histoire de l'humanite . Le grand cahier historique en bonus, situe a la fin de cette inte grale, sera compose d'une galerie d'illustrations, de photos de troupes de reconstitutions arche ologiques, montrant les dernie res connaissances sur cette pe riode de l'Antiquite . Enrichi par les recherches graphiques a l'aquarelle et les crayonne s re alise s en cours de travail, ainsi que par des textes d'arche ologues et de chercheurs, qui pre tent leur collaboration. Les parties e crites feront re fe rence de ce que l'on sait des diverses parties de la Gaule, au plus pre s des dernie res de couvertes. Seront mis en lumie re les moeurs, socie te s, villes et villages, savoir-faire, e changes avec les Romains.