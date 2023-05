Amoureuse de mon faux petit ami (help me)

Il a accepté de se faire passer pour son petit ami, mais les règles qu'ils se sont fixées commencent à devenir floues... Je suis douée pour cacher mes sentiments. Faire semblant que je ne suis pas amoureuse de mon meilleur ami ? Pff. C'est un jeu d'enfant. Voilà comment je m'y prends : je détourne le regard quand il sort de sa chambre, torse nu dans toute sa splendeur. Je chasse les papillons dans mon ventre chaque fois qu'il sourit et que ses fossettes se creusent. Surtout, je garde une panoplie de "jouets" dans ma table de chevet, si vous voyez ce que je veux dire. Sans me vanter, résister à Aiden Smith n'est pas si compliqué quand on le fait depuis aussi longtemps que moi. Nous aurions pu rester meilleurs amis si je n'avais pas eu besoin qu'il se fasse passer pour mon petit ami. Je lui ai suggéré de sortir avec moi comme s'il m'aimait vraiment. D'aller dans le sens de mon petit mensonge, de me donner un coup de main, et ensuite nous pourrions tous les deux reprendre notre vie. Sauf qu'il a dévié du plan. Il a dépassé les bornes. Me draguer quand nous ne sommes que tous les deux ? Me plaquer au sol et m'embrasser ? En quoi m'enlever mon soutien-gorge fait-il partie du stratagème, Aiden ? Si je pouvais, je lui poserais la question, mais... les choses ont dégénéré, et nous ne sommes plus meilleurs amis. En réalité, nous sommes l'exact opposé. Désormais, je dois être gentille même si j'ai envie de broyer son coeur dans ma main. Faire semblant de ne pas aimer Aiden était facile. Faire semblant de ne pas le détester ? J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'entraînement. #RomanceContemporaine #FakeDating #FriendsToLovers #Sexy