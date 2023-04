Gigantosaurus : Le grand tournoi des dinos

Aujourd'hui a lieu le grand tournoi de Crétacia. Les dinos font équipe deux par deux et Bill se retrouve avec Cror, la raptor, qui entend bien gagner... en trichant ! Ce qui n'est pas du tout du goût de Bill. Mais lorsqu'arrive l'ultime épreuve et dernière chance de remporter le tournoi et le délicieux jus d'ananas qui les attend, le petit gourmand se laisse finalement convaincre. Sauf que leur ruse pour gagner va mettre en danger les autres dinosaures...