Et si on cuisinait chinois ?. Recettes maison simples et rapides

Découvrez 70 recettes chinoises classiques et modernes, à réaliser facilement chez vous. Dans la culture chinoise, nourriture et famille sont intimement liées, et Suzie Lee s'efforce ici de redonner vie aux traditions culinaires qu'elle partageait avec sa mère, sa principale source d'inspiration. Aux côtés des recettes favorites de la famille Lee, comme les ailes de poulet à la hongkongaise ou le chou cantonnais, vous trouverez des créations plus modernes, telles que les noix de saint-jacques à l'ail sur un lit de vermicelles ou les galettes au canard. Avec des plats à la fois traditionnels et peu conventionnels, ces recettes simples et rapides sont aussi créatives que délicieuses, et célèbrent une cuisine asiatique maison authentique.