Vivre dans les Landes. Du XVIIIe au début du XXe siècle

Cet ouvrage est une évocation, à partir de textes de natures très diverses, réorganisés par l'auteur, de la manière dont les Landais vivaient entre le XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. On y trouve aussi bien des archives (actes de mariages, confiscations révolutionnaires avec listes des acquéreurs), des correspondances privées, des romans ou encore des articles de presses. Les aquarelles qui les accompagnent nous font revivre la vie quotidienne dans le département des Landes à cette époque, du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est. Puisqu'étudier les Landes c'était étendre l'espace et associer les plaines marécageuses aux coteaux de la Chalosse et de l'Armagnac cette étude a voulu rompre les champs chronologiques classiques. Entre un musée des Hautes-Landes, à Marquèze, et un musée de la Chalosse, à Montfort, comment pouvait-on saisir un quotidien ? Comment faire pour répondre aux Chansons et rondes des Landesde René d'Avezac de Castéra qui restituent les oeuvres de Félix Arnaudin ? C'est donc bien en associant aux aquarelles tous ces témoignages que cet ouvrage a essayé d'entrer dans l'intimité méconnue, imaginée ou cachée, des uns et des autres... David Chabas insistait avec ferveur : "Les Landes, cette terre incognita pour beaucoup, ne sont pas tristes. Leur nostalgie n'est pas en elles mais dans les yeux qui la regarde." C'est un sentiment bien difficile à peindre, nous avons cherché à le décrypter et à le transmettre dans ces pages".