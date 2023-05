À une éternité de là

Je ne suis pas un tueur ordinaire, j'excelle dans mon domaine. Je suis un cauchemar, je suis une ombre. Il n'y a plus de retour en arrière possible, une fois que j'ai choisi mes victimes. Exécuteur au sein d'une organisation mafieuse, Seth a fait de la mort son art de vivre. Médecin légiste, Anita cache les blessures de son âme derrière son visage impassible. Son existence bascule quand elle se retrouve plongée au coeur d'une affaire criminelle, et que son chemin croise celui de Seth. Malgré le danger, l'homme l'intrigue aussitôt, d'autant plus qu'il semble doté de capacités spéciales qui défient les lois de la science. Mais Anita ignore qu'elle a fasciné le tueur au premier regard, et qu'il cache un secret millénaire bien plus sombre que tout ce qu'elle pourrait imaginer. Qui, de l'amour ou de la mort, triomphera de cette rencontre ?