Fine Print. Tome 1

Comment faire quand on a le coeur brisé ? On se goinfre de malbouffe ? On boit trop ? On signe des contrats douteux avec d'anciennes divinités ? Lorsqu'on parle de Lauren Thomas soyez assurés qu'elle choisira la pire solution possible. La voici soudainement prise dans un conte moderne de dieux et de mortels, d'amour, de désir et de destinée. Tout commence par une simple morsure dans une pomme... Nouvelle série de Stjepan Sejic (Sunstone) publiée en VO chez Image Comics. On y conserve le côté sexy mais avec ici un argument fantastique en prime qui permet d'apporter un vent de fraîcheur et de nouveauté.