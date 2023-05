Les Super Curieux. L'Espace

La collection coche les cases d'un documentaire adapté sur cette tranche d'âge : - Méthode d'apprentissage mêlant théorique et ludique - Personnage non sexué affectif conduisant l'avancée dans le documentaire - Mise en avant du lecteur par le titre de la collection - Thématiques passion - Illustrations fictionnelles Le carnet de jeux permet de s'amuser sans avoir besoin d'utiliser un crayon, et de vérifier ses acquis de manière ludique. Dans ce titre, l'enfant découvre ce qu'ets l'univers, comment fonctionne le système solaire, qui sont les astronautes...