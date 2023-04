Comme tous les jours, Panthère noire va chasser. Cette fois-ci, sa proie lui échappe et s'enfuit avec son troupeau. Pourquoi tous les animaux, jusqu'aux plus petits insectes, sont en groupe alors qu'elle est seule ? Lassée, elle tente de se faire remarquer. L'oeil attentif trouvera dans ces décors naturels des indices de la présence de ses congénères au fil des pages, invitant à une seconde lecture. Un album poétique aux illustrations douces et colorés signé Andrés López.