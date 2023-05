Portrait sans concession de l'Afrique contemporaine, Sans capote ni kalachnikov dépeint un monde obsédé par la célébrité et la marchandisation de la misère. Un roman-choc. Un roman très frontal qui pointe du doigt le business de l'humanitaire. Emmanuel Kherad, France inter Brillant et incisif, Sans capote ni kalachnikov nous offre, contre les réponses de la guerre, les questions de la paix. Yannick Marcoux, Le Devoir Une prose proliférante à l'humour corrosif. Maëline Le Lay, Revue Europe Blaise Ndala donne une preuve supplémentaire de son talent de romancier. Paul Kawczak, Lettres québécoises. Blaise Ndala, né au Congo (RDC), vit à Ottawa où il écrit, rêve et travaille. Sans capote ni kalachnikov, gagnant du Combat national des livres 2019 - Radio-Canada, est son deuxième roman.