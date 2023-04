Mon grand guide du nerf vague

"Le nerf vague est en même temps un "Big Brother" bienveillant et une sorte de Twitter qui informe le cerveau en temps réel sur l'état de nos organes". Savez-vous que nous possédons tous un nerf essentiel à l'harmonie de notre fonctionnement intérieur ? Ce nerf, nommé "nerf vague" , relie le cerveau à la plupart des organes. Il est aujourd'hui reconnu pour son action calmante, réparatrice et anti-inflammatoire. Que vous soyez thérapeute en recherche d'informations complètes ou simplement désireux de prendre votre santé en mains, cet ouvrage est fait pour vous ! Jean-Marie Defossez vous présente dans ce livre toutes les recommandations alimentaires, les exercices de respiration et les bonnes postures à adopter au quotidien pour prendre soin de votre santé. Il vous aide également à évaluer le niveau d'activité de votre nerf vague pour retrouver forme et vitalité : une bible fondamentale sur le sujet ! Un programme incontournable pour se protéger des stress, inflammations chroniques et maladies chroniques grâce au nerf vague.