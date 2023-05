Animaux en 3 coups de pinceau

Plus de 20 animaux en pas à pas dessinés ! Peindre les animaux en trois coups de pinceau (peut-être cinq ou six), c'est le défi qu'on se lance dans ce livre ! L'idée : peindre un animal complet rapidement, sans dessiner de contour avant, juste avec tes pinceaux ! Laisse-toi emporter par un coup de pinceau, tu pourrais te surprendre et découvrir un animal que tu n'avais pas imaginé...