Sicile. Guide et atlas

Une île ensoleillée parsemée de monuments : depuis les ruines antiques de Syracuse et d'Agrigente, jusqu'aux perles baroques de Noto et de Raguse, en passant par les édifices arabo-normands éblouissants de Palerme et Monreale. Plages paradisiaques, nature exotique, plantations d'agrumes et le volcan actif de l'Etna qui domine l'île. Théâtres de marionnettes, marchés historiques, processions colorées et un somptueux carnaval. Excellente cuisine : tubes sucrés - cannoli siciliani, massepain frutti di Martorana, fruits de mer et granita pour se refraîchir. Ce guide de la Sicile vous aidera à découvrir cette magnifique île italienne. GUIDE : - 9 chapitres de visite - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - un contenu riche - découvrez l'histoire, la culture, la nature, les traditions et les anecdotes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - des renseignements sur la cuisine locale, les idées de souvenirs, le calendrier d'événements - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des images en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la Sicile, avec les attractions présentées dans le guide - des attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas - des informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages - un tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main.