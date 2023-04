L'anxiété n'est pas une fatalité

Il n'est jamais agréable de se sentir vulnérable, anxieux, stressé, angoissé. On a généralement envie de lutter contre le sentiment d'anxiété, que nous percevons comme une menace et un inconfort. L'anxiété est pourtant une émotion normale... et utile ! Elle a le pouvoir de nous informer, de nous propulser, car en nous alertant à propos des obstacles qui se dressent face à nous, l'anxiété nous permet de les franchir avec plus de sérénité. Amélie Seidah et Isabelle Geninet présentent ici des exercices et des conseils pratiques pour mieux l'écouter, l'apprivoiser, composer avec elle... et ainsi mener une existence plus libre et plus épanouie.