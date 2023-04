Entre mère & fille. Un livre à compléter à quatre mains

Au fil des pages à remplir, racontez votre histoire unique, celle d'une mère et sa fille. Ce livre vous permettra de (re)découvrir le lien qui vous unit, de comprendre vos relations actuelles, de bâtir une nouvelle dynamique et de raviver votre complicité. La règle du jeu : - Deux participantes : une mère et sa fille (et personne d'autre ! ). - Des stylos, des crayons, des feutres, des ciseaux, de la colle, les photos de famille, tout ce que vous jugez utile pour customiser votre livre et l'enrichir. - Trois cartes à jouer : la franchise, la bienveillance et l'amour. Il n'y a pas de joker ! - Laissez-vous prendre au jeu, chaque page est une aventure en soi !