Cosmos Big Band

Notre histoire se situe aux confins de l'univers, dans le grand vide du Cosmos. Subalternes de l'Eternel, les génies ont le pouvoir de créer des royaumes et de les façonner comme bon leur semble. A cette faculté, s'ajoute leur capacité à se déplacer où ils le souhaitent, grâce aux "sauts de puce". Melvin, un génie mélomane, a pompeusement appelé son royaume le Complexe de l'Ouf. A l'intérieur, coexistent une multitude de mondes qui abritent chacun des civilisations différentes. Lorsque l'un des êtres vivants du Complexe meurt, son esprit est réparti au sein d'un des mille paradis de celui-ci. Pour gérer cette impressionnante usine à gaz qui vit au rythme des caprices de son lunatique génie, existe une floppée d'employés. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui sont les coachs du service de répartition des esprits, et ils ont l'air au bord du burnt out...