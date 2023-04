Bassines. La guerre de l'eau

Fonte de la banquise, disparition des glaciers, recul de l'enneigement, montée des eaux, salinisation des nappes, assèchements des sols, le réchauffement climatique bouleverse le vivant et le non-vivant. Même le bon vieux cycle de l'eau qui paraissait totalement indolore lorsqu'on le schématisait sur les bancs de l'école, nous apparait désormais bien plus menaçant alors que son rythme s'accélère et que ses conséquences sur la fréquence des incendies, des tempêtes, des inondations, des sécheresses ne cessent de s'imposer à nous. Le projet des retenues de substitution qui embrase en ce moment les campagnes françaises s'inscrit dans la longue histoire de la quête de hauts rendements et de fortes valeurs ajoutées des productions agricoles au détriment de notre bien commun et vital : l'eau.