Pars à la découverte du monde merveilleux de la savane en compagnie d'un drôle de suricate et d'un petit Massaï ! Tu connais peut-être le zèbre, la girafe et l'éléphant, mais as-tu déjà vu le grand baobab, le drôle de mandrill ou encore l'adorable autruchon ? Plus de 60 végétaux et animaux de la savane n'attendent que toi, alors va vite à leur rencontre ! La collection Mes imagiers de la vie sauvage présente la richesse des principaux écosystèmes aux tout-petits pour les sensibiliser à la diversité du vivant dans des livres 100 % recyclés de fabrication écologique. Grâce à leurs amusantes découpes, les Imagiers de la vie sauvage offrent une expérience de lecture ludique et d'une grande douceur aux aventuriers en herbe.