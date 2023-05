Les images réfléchies

Bertrand Gadenne s'est fait connaître dès la fin des années 1970 par ses installations de films Super 8. Il est un des grands noms de l'art vidéo en France, connu pour ses projections d'images fixes ou animées d'oiseaux, de papillons dans la nuit... étrangement rétro-éclairées et surtout disposées à des échelles inattendues dans l'espace public. Cette "poétique de la rencontre" avec le spectateur/la spectatrice conduit à dépasser les anciennes oppositions entre nature et culture, humains et non-humains. La conscience précoce de l'artiste d'un effondrement imminent de nos modèles de développement, son lien à la nuit et à l'obscurité, peuvent être mis en rapport avec ce que Guillaume Logé qualifie de "Renaissance sauvage" . Ici, dans l'immense parc et château de Trévarez (29), à l'invitation de "Regard d'artiste" , il dispose avec brio ses fictions de nature à l'ère de l'anthropocène. Bertrand Gadenne vit et travaille à Hellemmes-Lille et enseigne à l'école régionale des beaux-arts de Dunkerque.