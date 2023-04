Pourquoi moi ? 100 questions à vous poser

Que pensez-vous de votre ancien patron ? Ne pensez-vous pas être trop jeune pour ce poste ? Donnez-moi trois bonnes raisons de vous embaucher... Qu'elles soient indiscrètes, piégées ou de bonne guerre, mieux vaut se préparer à tout pour ne pas être déstabilisé face aux questions d'un recruteur. Ce guide passe au crible les questions les plus posées lors d'entretiens et vous aide à ne jamais vous laisser surprendre. Chaque question est décryptée et les réponses possibles sont présentées avec l'aide de recruteurs. Même s'il n'y a pas une seule bonne et unique réponse, il existe des réponses à éviter à tout prix !