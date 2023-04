Le Porte-Lumière. La saga Sunbearer Trials

Quand Percy Jackson rencontre Hunger Games, dans un univers de fantasy d'inspiration mexicaine ! Bienvenue aux épreuves du Porte-Lumière, où dix demi-dieux encore adolescents s'affrontent pour le plus auguste des enjeux : restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Le vainqueur apporte lumière et vie à tous les temples de Reino del Sol en honorant le perdant : glorieusement sacrifié pour que son corps soit consumé par les Pierres de Soleil et leur apporte la puissance nécessaire à la protection des humains. Mais pour une fois, tous les participants aux épreuves ne sont pas des Dorés, les demi-dieux les plus puissants. L'un est le fils du dieu de la malchance et l'autre est... Teo, un garçon transgenre de dix-sept ans, fils de la déesse Jade Quetzal. Niya, sa meilleure amie, ainsi que leurs concurrents surentraînés, lutteront pour la victoire... alors que les deux garçons lutteront pour leur survie ! Teo devra choisir. Sauver ses amis, ou tout faire pour gagner, quitte à s'allier à celui qui lui a déjà brisé le coeur ? Que le plus brave l'emporte. Après Cemetery Boys, Aiden Thomas est à nouveau propulsé dans les listes des Best-sellers du New-York Times grâce à ce roman de fantasy inspirée du Mexique, mêlant un récit haletant et un univers jouant avec les notions du bien et du mal. Une réussite brillante !