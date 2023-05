La préhistoire, tout un art

Cet ouvrage rassemble de manière accessible et très illustrée une synthèse de ce que nous savons de l'art préhistorique. Les mains rouges et noires de la grotte Cosquer, les lions de la grotte Chauvet, les puissants aurochs de Lascaux, les mammouths de Rouffignac fascinent l'homme moderne, ému par la beauté de ces oeuvres multimillénaires, lointains messages des chasseurs de rennes, de chevaux ou de bouquetins. Pourquoi cet art, dont les premières manifestations datent de plus de 30 000 ans à la grotte Chauvet ? Pourquoi les hommes ont-ils réalisé ces oeuvres, tantôt à la vue de tous, tantôt au plus profond des sanctuaires souterrains ? Que signifient-elles ? Que dire aussi de l'art des petis objets, statuettes, plaquettes et galets ? Telles sont les questions abordées dans cet ouvrage, qui se veut accessible à tous.