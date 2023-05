Mon papa qui ne sait pas dire je t'aime

Lorsque Simon est invité à dormir chez son meilleur ami Marius, il n'en revient pas : au moment du coucher, son ami a eu le droit, de la part de son papa, à un "Je t'aime". De retour à la maison, il élabore toutes sortes de stratagèmes pour pousser son père à prononcer ces trois mots magiques. Services rendus, bonnes notes ou politesse, rien n'y fait ! Simon commence à douter : son père l'aime-t-il vraiment ? Dans cet album on se met à hauteur d'enfant pour aborder un sujet universel et touchant : la relation père-fils. Le texte est vivant et les illustrations sont conçues sous forme de scènes d'ambiance chaleureuses et joyeuses. Un album moderne, attendrissant et léger qui évoque l'importance des mots, tout en rappelant que les preuves d'amour sont parfois silencieuses.