Marlène Jobert raconte Blanche Neige. Livre CD

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec toujours un flashcode et un CD. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. Peau blanche comme la neige, cheveux noirs comme l'ébène, Blanche-Neige est vraiment la plus jolie des princesses ! Pour échapper à la jalousie de la reine, elle va pourtant devoir se réfugier chez les sept nains de la forêt. Et, grâce à eux, elle pourra peut-être épouser le beau prince charmant ! Avec la fantaisie et la sensibilité qu'on lui connaît, Marlène Jobert revisite le conte des frères Grimm, où se mêlent le merveilleux et l'aventure ! Le livre est accompagné d'un CD et d'un flashcode pour écouter l'histoire.