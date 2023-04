Cévennes. Autour d'Alès, Génolhac, Saint-Jeanne-du-Gard, 4e édition

25 balades pour découvrir un territoire exceptionnel. Les Cévennes, à cheval sur les départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, constituent un territoire exceptionnel où le promeneur curieux et attentif n'aura de cesse de revenir pour en découvrir toutes les richesses. Ce guide en permet l'approche au plus grand nombre à travers une sélection de balades pour toute la famille, des boucles classiques ou plus intimes qui vous entraîneront du sommet du mont Lozère aux forêts profondes du Lingas, du mont Aigoual aux surprenantes vallées cévenoles, d'Anduze à Ganges ou Alès dans sa partie méditerranéenne, le tout baigné par les eaux du Tarn, de l'Hérault, du Vidourle et des Gardons. Une sélection de 25 itinéraires concoctés par un amoureux des Cévennes qui les arpente depuis des dizaines d'années. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.