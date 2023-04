La danse des mots

Mickaël Zaborowski nous livre dans ce recueil des réflexions tour à tour légères et profondes, que la mise en forme rythmique imprime subtilement dans nos esprits. Et quand le papier se transforme, Projette comme le miroir, L'égo profond de soi les formes, La peau rougit tant blanche que noire. Mais en secret comme elle est douce, La cabriole de la plume ! Cette fois sortie de sa housse, De sa danse parle et lève la brume.