Les aventures de Jack Aubrey Tome 4 : La citadelle de la Baltique ; Mission en mer Ionienne

Alors que, en Nouvelle-Ecosse, Halifax célèbre leur récente victoire sur la goélette américaine Chesapeake, Jack Aubrey, capitaine de la Royal Navy, et Stephen Maturin sont rapidement pourchassés par les services secrets des tout jeunes Etats-Unis. Les deux compères n'aspirent qu'à rentrer au pays, mais leurs affaires se compliquent, et les voilà embarqués dans une chasse mortelle semée d'icebergs... Réunis en un seul volume, les septième et huitième tomes d'une oeuvre pleine de finesse et d'humour au succès mondial.