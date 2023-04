Questions internationales N° 118 : L'Ukraine entre Est et Ouest

Au coeur de l'actualité internationale depuis l'invasion russe, l'Ukraine demeure aussi paradoxalement un pays méconnu. Pays le plus vaste de l'ensemble du continent européen après la Russie, l'Ukraine comptait 44 millions d'habitants en février 2022. Sa trajectoire politique et économique s'est avérée particulièrement chaotique depuis son accession à l'indépendance en 1991. Ce numéro de Questions internationales s'attache à rendre accessibles les principaux enjeux géopolitiques du conflit actuel et les spécificités de l'identité de ce pays européen entre Est et Ouest.