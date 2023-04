Les cours de Paul Arnaud Tome 1 : Chimie générale. Cours avec 330 questions et exercices corrigés et 200 QCM, 9e édition

Le cours de Paul Arnaud s'adresse aux étudiants des Licences scientifiques et des filières Santé. Il intéressera également les candidats au Capes de Physique et Chimie et les élèves des classes préparatoires. Cette 9e édition, entièrement mise à jour pour s'adapter aux enseignements actuels, conserve l'approche pédagogique de Paul Arnaud qui a fait le succès de ce Cours. Conçu de façon à assurer la compréhension des phénomènes (structure de la matière, thermodynamique chimique et cinétique des réactions chimiques) avant d'en venir à leur formulation abstraite, ce cours, accompagné d'exercices et de QCM corrigés, aide l'étudiant à organiser et à structurer progressivement les nouvelles connaissances pour réussir examens et concours. Les + : - 110 questions au fil du texte pour comprendre pas à pas - 200 QCM pour s'auto-évaluer rapidement - 220 exercices et leurs corrigés détaillés pour vérifier ses acquis et approfondir son travail