Atlas militaire et stratégique

Avec la guerre en Ukraine et les déclarations menaçantes de Vladimir Poutine, la menace nucléaire se retrouve au coeur des enjeux internationaux. France, Etats-Unis, Russie, Chine... Les grandes puissances redéfinissent sans cesse leurs stratégies pour défendre leurs intérêts. Comment organisent-elles leurs forces ? Que dire de l'état des relations militaires et diplomatiques mondiales ? Cet atlas présente les théories militaires mais s'appuie aussi sur de nombreux exemples régionaux : - La stratégie : principes, espaces et moyens de combat. - Les acteurs : Etats, organisations internationales, pirates, terroristes... - Les crises et tensions actuelles : Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Arctique. - L'avenir de la guerre : guerres du futur, nouvelles technologies, enjeux climatiques. Grâce à plus de 80 cartes et documents, l'atlas analyse ainsi un monde sous tension et l'éclaire sous l'angle des enjeux militaires et stratégiques.