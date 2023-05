Gipsy Book Tome 7 : Sur le devant de la scène

Angleterre, fin 1865 Parmi les patients du médecin John Langdon Down, Mary, 17 ans, rêve de devenir actrice. Cela tombe bien, car Mr Adams Foley installe justement son cirque dans la ville, et est à la recherche de personnes pas comme les autres pour faire partie de son spectacle vivant "Once upon a time". Dans ce milieu impitoyable, Mary va rencontrer toute une famille d'artistes pas comme les autres et se lier d'amitié avec le jeune Ed, toujours accompagné d'un livre de sagesse dont les phrases vont venir la toucher en plein coeur. Et si les véritables "monstres" n'étaient pas ceux qui en ont l'apparence ?