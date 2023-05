Les Martin. L'extraordinaire famille de sainte Thérèse de Lisieux

A travers des saynètes pleines de vie, Sophie de Mullenheim et Laura Hommay nous entraînent à la rencontre d'une famille de cinq filles, presque comme les autres. Entre rire et profondeur, cette bande dessinée, adaptée aux enfants dès 7 ans et réalisée en partenariat avec le sanctuaire d'Alençon, ouvre une réflexion sur la foi mais offre aussi une vision renouvelée sur la famille Martin.