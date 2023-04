Ça chauffe là-haut !. Comprendre et canaliser les pensées de votre enfant

Stop à la fabrique des pensées qui empêchent d'être soi-même ! — Vos enfants se jugent ? : "Je suis trop nul ! " — Ils se comparent ? : "Papa aime plus mon frère que moi ! " — Ils se tourmentent et se font ainsi souffrir inutilement ? — Vous ne savez plus comment les aider à calmer ce tapage mental ? Rassurez-vous, il existe des outils ! Dans son titre à succès, On est foutu, on pense toujours trop, le Dr Serge Marquis s'intéressait au hamster qui, en courant dans sa roue, fabrique les pensées à l'origine de l'anxiété, la déprime, l'hostilité, la culpabilité, la jalousie, l'envie et autres émotions qui minent nos existences. Dans ce nouvel ouvrage, il vient observer le hamster des enfants, son apparition ainsi que les dommages qu'il cause. Il propose aux parents des clés pour aider leur progéniture à apprivoiser les pensées qui, très tôt dans leur vie, les empêchent de créer, d'apprendre, de jouer, de développer leur plein potentiel, et surtout d'être eux-mêmes.