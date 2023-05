Quatre frères pour moi ! Tome 1

La mère d'Ito se remarie ! Pendant les vacances de printemps, Ito va découvrir sa nouvelle famille ainsi que son nouveau lieu de vie... Mais ce que sa mère ne lui a pas précisé, c'est qu'elle va avoir quatre frères ! Ito va se démener pour se faire accepter au sein de cette fratrie ! Le plus compliqué sera sans doute de se faire accepter par Gen, l'aîné des frères, un beau gosse froid qui, en réalité, s'occupe beaucoup de ses frères et ne voit pas d'un très bon oeil l'arrivée de cette soeur qui fourre son nez partout. Les situations cocasses vont s'enchaîner et les parents ne seront pas là pour aider...