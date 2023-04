Automassages. Rituels énergétiques féminins

Le meilleur soin à apporter à son corps est de s'en occuper soi-même. L'automassage est la méthode naturelle la plus simple pour entretenir et rétablir nos capacités d'adaptation et de récupération. Rachel Caille, spécialiste en shiatsu et do-in, livre les principes du bien-être selon la vision holistique de la médecine traditionnelle chinoise et de la pratique du do-in : massage énergétique. 50 massages des points d'énergie pour prévenir et soulager les maux féminins de l'adolescence à l'âge mûr : douleurs liées aux cycles menstruels, troubles de la ménopause, kystes ou fibromes, sexualité, grossesse et accouchement, fragilité émotionnelle. Le guide complet des points d'automassage pour la femme.