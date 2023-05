Les beaux jours. Tome 29

Les petits héros créés par Marie-Mad accueillent le Printemps dans un album inédit, composé par l'auteur elle-même à l'occasion de ses 100 ans ! Les enfants retrouvent ainsi l'univers enchanté de Titounet et Titounette et de leurs amis Pluchon, Doudou, Toufou, Tap et Top. Cette joyeuse bande rivalise de farces et de jeux. Pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs.