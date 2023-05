Éloge de la main - Comment le toucher améliore notre présenc. Comment le toucher améliore notre présence au monde, aux autres et à nous-même

Le toucher nous ancre dans la vie. Le tact fonde notre lien à l'autre. La main pense. Les gestes créatifs, ceux des artistes et des artisans ou ceux que nous produisons quotidiennement réveillent en nous la liberté de gestes qui ouvrent et pas simplement de gestes qui prennent et se servent. Ces gestes, qui impliquent de toucher la matière et d'être touché par elle, permettent une meilleure compréhension de notre présence au monde de notre manière de l'habiter. Si la crise écologique ? est une crise de la présence du vivant humain parmi les vivants, le sentir et le tact activé dans le touché peuvent se penser comme un "soin" apporté à cette qualité de présence, en faisant en sorte que notre existence prenne véritablement sol. On fait l'hypothèse dans cet essai que c'est en ? mobilisant des ? expériences ? sensibles et poétiques, comme la beauté de la main de l'artiste et de l'artisan au travail, que l'on pourra ? soutenir une écologie non seulement de réparation, mais de fondation. Il s'agit ici de renouveler, par le geste, par le toucher, par le tact, ? la relation entretenue avec soi, les autres et la nature.