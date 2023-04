Des histoires courtes pour prolonger la magie Disney tous les soirs ! 30 histoires richement illustrées et faciles à comprendre dès 3-4 ans et à lire en autonomie, pour vivre de nouvelles aventures des chiens et chats des univers Disney et Pixar. Histoires courtes de 6 pages, facile à lire au moment du coucher. Dès 3 ans.