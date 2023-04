Le livre du corps humain

Un documentaire passionnant pour partir à la découverte des mystères de l'anatomie humaine. 58 pages pour tout savoir sur le squelette, les muscles, les cellules, le système respiratoire, le système digestif... et bien plus encore ! Le livre comprend 3 acétates transparents, de nombreux schémas et photos, un quiz de 50 questions pour tester ses connaissances et un poster double-face du corps humain.