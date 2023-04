75 questions incontournables de culture territoriale. 3e édition

La professionnalisation des épreuves écrites et surtout orales se traduit par un recentrage sur l'environnement administratif des futurs fonctionnaires. Mais les épreuves permettant d'évaluer cette " culture territoriale " exigent toujours l'exploitation de références, de faits, d'arguments variés, précis et exacts. C'est pourquoi cet ouvrage traite 75 questions susceptibles d'être posées par des jurys de concours territoriaux. Chaque question fait l'objet d'une fiche de deux pages dont le plan est apparent, la langue claire, les développements argumentés et la vocation pédagogique. En étudiant ces 75 questions incontournables de culture territoriale, vous vous donnerez tous les moyens de convaincre vos futurs examinateurs que vous avez la motivation, le potentiel et les connaissances nécessaires pour devenir fonctionnaire territorial.