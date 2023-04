Harriet Tubman. La moïse noire

Voici une nouvelle traduction de la deuxième édition du récit incroyable conté par Harriet Tubman elle-même à Sarah H. Bradford. Après s'être échappée, Harriet Tubman se fit la promesse d'emmener avec elle le plus possible de son peuple, hors de l'esclavage et jusqu'en pays libre. Durant des années, elle fit donc des allers-retours et parcourut de centaines de kilomètres, en pleine nuit, en traversant forets, rivières, et plaines, du sud des Etats unis jusqu'au Canada. Les fugitifs grandissant sans cesse, sa tête fut mise à prix 40. 000 dollars, mais rien n'y fit. Ecoutant sans cesse ses intuitions et priant de manière continuelle, elle semblait bénéficier d'une protection quasi mystique et réchappa aux centaines de traqueurs qui envahissaient l'Amérique. Jamais elle ne fut prise, ni elle, ni aucun des fugitifs qui l'accompagnèrent. Née esclave vers 1820, Harriet Tubman finira ses jours en femme libre, après avoir libéré elle-même plus de 300 esclaves ce qui lui valut le surnom de " Moïse " et d'être à une époque recherchée dans toute l'Amérique. Elle s'engagea ensuite dans les armées du Nord lors de la guerre de Sécession. Toute sa vie, elle luttera pour l'égalité des hommes et des femmes et contre la ségrégation raciale. Depuis 1990, les Etats-Unis lui rendent un hommage national lors du Harriet Tubman Day, le 10 mars.